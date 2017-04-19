Гройсман прогнозирует на следующие три года экономический прорыв в Украине

Следующие три года (2017-2020 годы) могут стать периодом экономического прорыва для Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом передает РБК-Украина.

"Мы удержали ситуацию, мы выстояли в сложных условиях и вышли на экономический рост. Мы подняли вдвое минимальную зарплату, подняли зарплату учителям и врачам, начали масштабные дорожные работы, определили приоритеты. Следующий этап - пенсионная реформа. Мы также запустили программу закупки лекарств, уменьшаем зависимость от угля, перешли к росту добычи газа. Мы получаем рост, а это - стабильная валюта, качественные доходы, умеренная безработица. Это скажется на настроении людей ", - отметил Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что разработанная правительством пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для 9 млн граждан.