Гройсман заявил, что повышения цен на газ не предвидится

Кабмин не планирует повышать цену на газ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Харькове, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter.

"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличения цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.

Также премьер отметил, что правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что приведет к энергонезависимости страны.

Напомним, Кабинет министров Украины 22 марта продлил специальные обязательства, возлагаемые на НАК "Нафтогаз Украины" и другие субъекты рынка природного газа, еще на год - до апреля 2018 года.

Проект соответствующего постановления был подготовлен МЭРТ и предусматривает, что цена газа, реализуемая населению и религиозным организациям, после 1 апреля 2017 года (после истечения срока спецобязанностей, установленных действующим постановлением Кабмина) и до 1 октября 2017 года останется неизменной - 4 942 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение).

Вместе с тем, до 1 августа Минэнергоугля должно рассчитать новую цену импортного паритета.