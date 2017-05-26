Инфляция в Украине может достичь менее 10% на конец года - МВФ

Инфляция в Украине может достичь менее 10% на конец 2017 года. Такой прогноз сделал глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Роден в обнародованном заявлении по итогам работы в Киеве, передает УНН.

"Валовые международные резервы продолжают расти, достигнув уровня в 17,6 млрд долл. США, а ожидаемая инфляция может составить менее 10 процентов на конец года", - говорится в заявлении.

Как отмечается, реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет обеспечить соблюдение целей, определенных для 2017 года.

"На фоне позитивных краткосрочных ожиданий решительное проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста, так нужного Украине на среднесрочную перспективу", - говорится в заявлении.

Напомним, в миссии МВФ заявили, что экономика Украины продолжает свое восстановление, с ожидаемым ростом в 2017 году на уровне более 2%.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 16 по 26 мая, чтобы начать обсуждение четвертого пересмотра программы экономических реформ власти Украины в формате механизма расширенного финансирования (EFF).