Кабмін готується перевести ТЕС на газ через дефіцит вугілля

Українські теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ) за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на копію проєкту урядової постанови.

Зазначається, що такий сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі.

Згідно з документом, опрацювати питання мають Міністерство енергетики, Нацкомісія з тарифів, Укренерго та НАК "Нафтогаз України".

"Вжити заходів щодо забезпечення безпеки постачання електроенергією та беззбитковою діяльністю ТЕС та ТЕЦ у разі використання ними у вигляді палива 100% газу", - йдеться у проєкті постанови.

За даними Укренерго, на 14 грудня загальні запаси вугілля на складах ТЕС становили близько 459 000 тонн, що вдвічі менше за гарантовані запаси. На ранок 15 грудня Україна імпортувала із Білорусі 60 МВт/год електроенергії.

Минулого тижня ціна газу з постачанням на грудень на Українській енергетичній біржі досягала 41 008 грн за тисячу кубів, з постачанням на лютий - 41 430 грн.