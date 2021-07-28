Кабмін виділив 500 млн грн на добудову Дарницького мосту в Києві

Кабінет міністрів України виділив 500 млн грн на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.



"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві. На відповідну програму закладено 500 млн грн", - написав Шмигаль.

За його словами, на сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв'язок.

"Це питання в найближчій перспективі буде розв'язане. Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено - торги відбудуться в середині серпня", - зазначив Шмигаль.