Кабмин одобрил экспортную стратегию

Правительство утвердило экспортную стратегию Украины: дорожную карту стратегического развития торговли на период 2017 - 2021 годов.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, данное решение было принято на сегодняшнем заседании.

Основной задачей экспортной стратегии является переход к экспорту наукоемкой инновационной продукции для устойчивого развития и успеха Украины на мировых рынках.

"Экспортная стратегия также формирует ориентиры для создания мировых цепочек добавленной стоимости, где украинский производитель получит достойные позиции и выгодные возможности для увеличения производства средне - и высокотехнологичной продукции", - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Дорожная карта определяет стратегические цели развития торговли Украины на следующие четыре года. Среди них: создание условий для развития сфер торговли и инноваций для диверсификации экспорта украинских товаров и услуг, поддержка экспорта со стороны государства, а также повышение уровня знаний и навыков, необходимых предприятиям для осуществления международной торговли.

Также в рамках экспортной стратегии был утвержден перечень новых перспективных рынков, которые смогут заменить традиционные экспортные рынки, доступ на которые затруднен из-за политической ситуации.

В частности, был определен топ-20 рынков, которые, при условии выбора правильных форм и инструментов работы с ними, способны показать достаточно быстрые результаты. Среди них, кроме стран ЕС: Египет, Индия, Беларусь, Грузия, Молдова, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Япония, США, Канада, Швейцария и Бангладеш.

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