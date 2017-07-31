Кабмин поддерживает введение "стимулирующих" тарифов на электроэнергию

Правительство поддерживает внедрение RAB-регулирования для дистрибуции электрической энергии с целью енергомодернизации облэнерго и привлечения инвестиций в развитие электрических сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Консультации с правительством по этому поводу НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) не проводила, поэтому Кабинет Министров настаивает, чтобы нормативная база, наработанная регулятором для установления RAB- тарифов, была обсуждена с правительством и общественностью", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что НКРЭКУ вправе самостоятельно осуществлять государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, однако все нововведения должны предварительно обсуждаться с чиновниками, общественностью и участниками рынка.

"Правительство разделяет мнение о необходимости энергомодернизации облэнерго и привлечения инвестиций в развитие электрических сетей. Но это ни в коем случае не должно делаться за счет украинцев в виде увеличенных тарифов на электроэнергию. Нормативную базу, наработанную НКРЭКУ для внедрения стимулирующего тарифообразования, следует тщательно изучить и при необходимости доработать", - заявили в правительстве.