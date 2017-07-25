Кабмин создал комиссию по ликвидации концерна "Антонов"

Кабинет министров Украины ликвидировал государственный авиастроительный концерн "Антонов". Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства от 19 июля 2017 года No 546.

"Ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов". Образовать комиссию по ликвидации концерна в составе согласно приложению", - говорится в сообщении.

Как сообщается, председателем указанной комиссии назначен заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, который должен обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна, и представления в двухмесячный срок требований кредиторами, а также подать в трехмесячный срок Кабмину ликвидационный баланс концерна.

Напомним, ранее сообщалось, что ГП "Антонов" предложило Соединенным Штатам Америки (США) совместное развитие военно-транспортного самолета Ан-77. "Антонов" предоставил предложение по совместному развитию программы Ан-77 - модернизированного варианта среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки. Он может занять нишу между С-130 с платной нагрузкой до 21 тонн и С-17 - до 76 тонн.