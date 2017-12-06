Киевхлеб оштрафовали на 219 тысяч за имитацию упаковки Roshen

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Киевхлеб на 219 тыс. грн за использование похожего на упаковку кондитерской корпорации Roshen оформления для торта Сказочный ключик. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения пресс-службы АМКУ.

Так, в ведомстве отметили, что оформление упаковки торта Сказочный ключик похоже на оформление упаковки торта Золотой ключик производства дочернего предприятия Кондитерская корпорация Рошен. По мнению комитета, это могло привести к смешиванию деятельности Киевхлеба с деятельностью Кондитерской корпорации Рошен.