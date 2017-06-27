Киевский метрополитен стал жертвой хакеров

Оплата проезда в Киевском метрополитене с помощью банковских карт невозможна из-за хакерской атаки
Об этом сообщили "ДС" в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Друзья! Оплата банковскими карточками в подземке пока невозможна.
Хакерская атака. Бесконтактные карты метро работают в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Как сообщала "ДС", сегодня совершены кибератаки на несколько сетей гипермаркетов, "Новую почту" и серверы российской компании "Роснефть", аэропорт "Борисполь", сети автозаправок.
В Нацбанке заявили о хакерской атаке на финансовый сектор. В частности, хакеры атаковали "Ощадбанк".
Также атаке подверглись все компьютеры Кабинета министров.
Хакерские атаки совершены на ряд облэнерго, в том числе "Киевэнерго".