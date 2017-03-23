Кличко созывает СНБО из-за долгов киевского метрополитена

Мэр Киева Виталий Кличко видит угрозу работы столичного метрополитена из-за ареста счетов КП "Киевский метрополитен".

"Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга "Киевского метрополитена", счета которого, арестованы по решению суда... А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро. То есть: нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал!", - сказал Кличко во время сессии Киевсовета и добавил, что он обратится к Верховной Раде, Кабинету министров, СБУ, СНБО, чтобы метро в столице не остановилось.

8 декабря 74 депутата Киевсовета поддержали отчет временной контрольной комиссии о закупках по проверке возникновения задолженности по лизинговым контрактам, заключенным между Киевским метрополитеном и ООО "Укррослизинг".

В результате проверки депутаты потребовали возбудить уголовное преследование должностных лиц метрополитена, заместителей городского головы и руководства департамента, в чьи полномочия входили вопросы транспортной инфраструктуры, кто занимался как вопросами проведения тендера на закупку вагонов, так и заключением и исполнением договора.

Напомним, в декабре 2015 года из проекта изменений в бюджет-2015 был изъят вопрос о выделении ООО "Укррослизинг" 200 млн грн задолженности за поставленные еще в 2009 году КП "Киевский метрополитен" 100 вагонов, принято решение о создании временной контрольной комиссии по вопросам проверки исполнения договора. По мнению представителей комиссии, схема поставки вагонов сомнительна и непрозрачна. Общая сумма долга КП "Киевский метрополитен" перед ООО "Укррослизинг" составляет 1.3 млрд грн.

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