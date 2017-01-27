Кличко заявил, что не может запретить повышение проезда частными перевозчиками

Городские власти украинской столицы не имеют возможности влиять на частных перевозчиков, которые повышают тарифы на проезд в общественном транспорте.

Такое заявление в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne сделал мэр Киева Виталий Кличко.

Вместе с тем он подчеркнул, что все же существуют некие пути улучшения этой ситуации.

"Мы запускаем новые маршруты по городу вместе с Всемирным банком. Они будут более эффективными. Мы покупаем технику, новые автобусы", - пояснил Кличко.

Так, по словам мэра, сейчас городом уже куплено 50 автобусов, 10 современных трамваев и более 50 троллейбусов.

"Это делается для того, чтобы современный транспорт, цена за проезд в котором не повышается, был хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня поднимают свои тарифы", - подытожил столичный градоначальник.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с 21 января стоимость проезда в киевских маршрутках подорожала на одну гривну.

Стоит отметить, что, по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, решение правительства повысить размер минимальной заработной платы не является основанием для увеличения стоимости проезда в общественном транспорте.