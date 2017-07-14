Клименко украл у каждого украинца $300 - Матиос

Сегодняшние обыски в ТРЦ Гулливер - не последний этап операции по раскрытию преступлений, совершенных группировкой экс-министра Александра Клименко во времена правления Януковича. Об этом в ходе брифинга заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Это не последний этап операции. Подчеркиваю, что, украв $12 млрд, по курсу восемь (гривень за доллар, - ред.), а это 96 млрд грн из бюджета Украины, Клименко таким образом украл у каждого украинца $300 долларов по курсу восемь", - сказал он.

Матиос заявил, что сегодня, 14 июля, под утро оперативники пресекли попытку бегства основных фигурантов дела Клименко в Крым.

Матиос также конкретизировал, в чем заключалась деятельность охранной фирмы Скиф, созданной Клименко

"Для защиты награбленного и функционирования преступного синдиката Клименко в 2014 г. из бывших сотрудников силовых спецподразделений Министерства внутренних дел, бывших сотрудников спецподразделения СБУ создал и активно использовал на территории Украины охранную фирму Скиф. Ее сотрудники, среди прочего, в течение всего периода расследования - а это почти год - планировали и проводили операции давления. Это - незаконная слежка, организация проплаченных протестных акций с привлечением даже таких знаковых общественных организаций, которые пока не хочу упоминать, угрозы жизни и здоровью членам следственно-оперативной группы", - сказал Матиос, напомнив, что неделю назад были обстреляны окна следователей военной прокуратуры.

По его словам, жилые и нежилые помещения, принадлежащие семье Клименко, приносили серьезный доход до сегодняшнего дня. В том числе, элитные квартиры в Киев Сити Апартментс (расположен в ТРЦ Гулливер, - ред.), "в которых проживает значительное число экс-налоговиков, которые до сих пор работают на Клименко в системе группы компаний Юнисон, ликвидационной процедуры банка Юнисон, а также медиа-холдинга Вести".

По результатам обыска, отметил Матиос, будут приняты решения о задержании ряда лиц, которые активно до сегодняшнего дня "обслуживают интересы Клименко и продолжают легализовать украденные у украинского народа деньги".

Утром 14 июля в киевском ТРЦ Гулливер было проведено свыше 150 обысков в рамках расследования сотрудниками военной прокуратуры и Нацполиции дела группировки, созданной бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Главный военный прокурор Матиос заявил о том, что правоохранители заблокировали имущество семьи Клименко на сумму $12 млрд. Матиос также перечислил имущество, скупленное семьей Клименко через группу компаний Юнисон в Украине.