Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"

Правительство Украины знало о том, что вместо планируемой прибыли в 11 млрд грн в финаннсовом плане "Нафтогазу" будет убыток. Об этом экс-глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 4 июля.

Он пояснил, что компания предупреждала Кабмин о проблеме неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по дебиторской задолженности.

Коболев считает реальной причиной увольнения накопленные на счетах "Нафтогаза" более $2 млрд.

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги, на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать - от ОВГЗ до "авансирования дивидендов") в сумме 32 млрд грн. Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", - заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз України".

Он подчеркнул, что на момент его увольнения в подземных хранилищах было 7 млрд кубометров принадлежащего "Нафтогазу" природного газа, это является подтверждением ее финансовой устойчивости.

"Финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", - сказал Коболев.

По его словам, из $2 млрд НАК 32 млрд грн, то есть более $1 млрд, готов был передать тем или иным образом бюджет.

"Поэтому, когда говорят "Коболев, у тебя слишком много денег", то, во- первых, это не у меня, а у госкомпании "Нафтогаз". Во-вторых, эти деньги нужны для выполнения важных задач: это добыча, безопасность поставок, проекты и другие вещи", - отметил Коболев.