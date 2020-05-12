Комітет ВР підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу при Кабінеті міністрів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу при КМУ. Під час засідання обговорювалися питання виходу з енергетичної кризи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом на чолі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глава уряду взяв участь у засіданні Комітету, на якому обговорювався Протокол No1 засідання Антикризового енергетичного штабу. Він розповів, що розроблений Міністерством енергетики та захисту довкілля енергобаланс країни є надійним, відповідає усім вимогам і був затверджений у присутності Президента Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр також зазначив, що до роботи Антикризового енергетичного штабу запрошені всі члени профільного комітету ВР, і рішення, які були прийняті на його засіданнях, оформлені в Протокол. По кожному з них передбачено стислі терміни для виконання.

"Загалом буду просити підтримати роботу Міністерства енергетики, роботу Антикризового енергетичного штабу. Ми всі розуміємо, що галузь у скрутному становищі", - наголосив Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд не змінюватиме вартості електроенергії для побутових споживачів цього року - вона залишиться на рівні 1,68 грн. За словами Прем'єр-міністра, це принципове рішення.

"Що стосується вартості електроенергії для непобутових споживачів, нам треба зробити ряд кроків. Дати можливість виходити на прямі договори. Внести відповідні зміни в закони", - зауважив Шмигаль.

Після детального обговорення запропонованих рішень 14 членів Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ підтримали цей документ, а 7 узяли до відома.

Як повідомлялося, 24 квітня на засіданні Кабінету міністрів було створено Антикризовий енергетичний штаб. До його складу входять керівництво Мінекоенерго, НКРЕКП, "Енергоатому", "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", народні депутати та всі ключові учасники ринку.

29 квітня відбулося його перше засідання штабу під головуванням Прем'єр- міністра.