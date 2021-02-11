Кризу в енергосистемі штучно створено зусиллями НКРЕКП - експерт Центру Разумкова

Помилкова політика Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, протягом року призвела до появи на ринку 50 млрд грн боргів, заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Нинішню кризу на енергетичному ринку України спровокувала незбалансована й неефективна робота Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю каналу Ukrlife.TV.

"Чому ж так сталося, що запаси були в жовтні величезними, а ось зараз вдарили морози - і ми маємо таку серйозну проблему? Передусім, на мій погляд, тут відіграла роль досить незбалансована робота НКРЕКП", - повідомив експерт.

Омельченко пояснив, що запущений 2019 року ринок електроенергії проіснував усього два-три місяці, після чого НКРЕКП перевела його на ручний режим регулювання, запровадивши безліч обмежень і створивши штучні перекошування.

"Потім почалося ручне управління, по суті, ринком. Тобто ввели обмеження, цінові обмеження. Зараз постійно вносять зміни у правила ринку. Понад 50 змін уже внесли від початку запуску ринку. І внаслідок цієї ситуації в нас виник величезний дефіцит фінансових коштів у підприємств, енергетичних компаній, передусім генерувальних компаній", - додав Омельченко.

Така помилкова, на думку експерта, політика НКРЕКП протягом року призвела до появи на ринку 50 млрд грн боргів.

"Унаслідок такої моделі, природно, що в компанії "Енергоатом" з'явився величезний дефіцит фінансування, і їй не вдалося провести вчасно ремонтну кампанію. Унаслідок цього зараз, у найхолодніший період зими п'ять блоків, це п'ять гігават потужностей, стоять і не працюють, по суті, у ремонтних роботах перебувають. А що це означає? Це означає, що стоять блоки, отже, більше починають використовувати вугілля", - додав Омельченко.

Народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови енергетичного комітету Олексій Кучеренко 15 січня заявив, що енергоблоки теплових електростанцій державної компанії "Центренерго" зупинилися на аварійний ремонт через відсутність вугілля на складах, у зв'язку із чим планують віялові вимкнення електроенергії. 18 січня "Укренерго" попередила про критичну ситуацію із запасами вугілля всіх марок на складах теплових електростанцій (ТЕС).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що на складах українських вугільних ТЕС низькі запаси вугілля і в разі необхідності запустять газомазутові блоки, а вугільні блоки переведуть на спалювання газу. 17 січня Україна зробила запит на екстрену аварійну допомогу в Білорусі для недопущення від'єднання споживачів, писало агентство "РБК-Україна". У "Центренерго" заявили 19 січня, що причина нестачі вугілля - прорахунки під час планування прогнозного балансу виробництва електроенергії.