Локдауну не буде, але маски залишаться надовго, - Шмигаль

Високі темпи вакцинації - понад 1 млн осіб на тиждень - дозволяють Україні уникати запровадження локдауну в умовах пандемії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це ключовий фактор, який дозволяє говорити бізнесу, що локдауну не буде", - заявив він на організованому медіахолдингом НВ гала-івенті "Україна та Світ 2022" у Києві у четвер.

Прем'єр нагадав, що рівень вакцинації в Україні вже перевищив 40%.

Водночас Шмигаль наголосив, що окремі обмежувальні заходи, зокрема носіння масок, зберігатимуться ще досить довго. Він пояснив, що вакцинація цілком не захищає від інфікування, проте суттєво знижує ризик серйозного перебігу хвороби та навантаження на медичну систему.

Цього тижня уряд продовжив адаптивний карантин ще на квартал - до кінця березня 2022 року.

