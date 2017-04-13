Минфин до конца мая разработает план для оздоровления "Приватбанка"

Министерство финансов Украины до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

Это предусмотрено утвержденным Кабинетом министров Планом мер по завершению оздоровления финучреждения, который разработан согласно Письму о намерениях правительства и Национального банка Украины к Международному валютному фонду и Меморандуму об экономической и финансовой политике от 2 марта 2017 года.

Сообщается, что План мер будет включать покрытие дополнительной потребности в капитале.

Напомним, что Меморандум с МВФ предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. При этом отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и сумм, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.

Напомним, что в марте государственный "Приватбанк" направил письмо НБУ, которым сообщил о необходимости докапитализации.

В феврале Кабинет министров одобрил докапитализацию "Приватбанка". При этом Кабмин поручил Министерству финансов выпустить облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,8 млрд грн.

Сообщалось также, что "Приватбанк" должен еще вернуть Нацбанку около 15,5 млрд грн рефинансирования.

Объем задолженности банков перед НБУ по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта составил 70,917 млрд грн.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.

По материалам: Интерфакс-Украина