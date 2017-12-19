Минфин надеется на получение от МВФ более 2 траншей в 2018 году, - Данилюк

Министерство финансов надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году более 2 траншей.

"Я слышал, что Национальный банк ожидает получения 2 траншей, но я вижу, что мы можем получить более 2 траншей", - сообщил в ходе пресс-конференции министр финансов Александр Данилюк, информируют " Украинские Новости".

По словам Данилюка, у МВФ есть требования к Украине: создание Антикоррупционного суда, запуск рынка земли и другие.

Также Данилюк считает преждевременным начинать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе.

" Я не вижу сейчас необходимости об этом говорить. Нам необходимо успешно завершить текущую программу ", - сказал он.

Данилюк напомнил о необходимости выполнения всех условий для продолжения текущей программы с МВФ.

"Это и создание антикоррупционного суда, и земельная реформа, и другие", - добавил министр.

Вместе с тем, по его словам, согласование спорных вопросов принятой пенсионной реформы практически решен.

Отметим, в НБУ считают, что длительная задержка с получением Украиной очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) является главным риском для финансовой стабильности.

Отметим, Украины 1 декабря перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 000 000 долларов, всего за год выплачено 1,268 миллиарда долларов.

Напомним, Национальный банк больше не рассчитывает на получение пятого транша Международного валютного фонда в этом году.

Однако Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша, среди которых принятие закона о приватизации и создания антикоррупционного суда.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму $ 17 млрд. Она предусматривала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделения Киеву 2015 четырех траншей, 2016 года - еще четырех. На самом деле Украина получила только четыре транша, а сроки их выделения затянулись.

Первый транш на $ 5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй на $ 1700000000 - в августе 2015 года, третий на $ 1 млрд - в сентябре 2016 года, четвертый на $ 1 млрд - в апреле 2017 года.