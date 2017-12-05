"Минималка" от президента: сколько украинцы получат на руки и какие есть нюансы

Возможность изменения цифры должна быть заложена в бюджете, который парламент 5 декабря рассматривает во втором чтении

Минимальную заработную плату в 2018 году могут увеличить до 4100 грн. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая на II Всеукраинском форуме объединенных общин "Инициативы, изменяющие жизнь".

Изменение этого базового социального показателя должно утверждаться законом о государственном бюджете. Как раз сегодня, 5 декабря, Верховная Рада должна рассматривать проект главного финансового документа страны на 2018 год во втором чтении.

В 2017 году минимальная зарплата составляет 3200 грн в месяц. С 1 января 2018 года ее должны поднять на 16% - до 3723 грн. Такая цифра заложена в проекте государственного бюджета на 2018 год. Если предложение президента будет принято, повышение составит уже не 16, а более 21%. Однако поднять минималку выше той цифры, что заложена в бюджете, президент предлагает не с 1 января, а в лучшем случае со второго полугодия. Или даже в четвертом квартале 2018-го.

"Мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4,1 тыс. грн", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, позитивное решение будет принято в том случае, если в Украине "улучшится инвестиционный климат и поступления в бюджет".

По закону, предложения по изменению минимальной зарплаты должен вносить не президент, а Кабинет министров Украины. Однако поводов для беспокойства, похоже, нет. Вскоре после презентации новой, повышенной цифры минимальной зарплаты Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook: "Поблагодарил правительство, которое учло мое предложение поднять минимальную заработную плату в проекте госбюджета на 2018 год".

Вице-премьер-министр Павел Розенко назвал инициативу президента "абсолютно правильной". Он отметил, что это даст возможность повысить уровень жизни в Украине "неинфляционным способом" и увеличит поступления в Пенсионный фонд.

"Президентская" минимальная зарплата для работника составит 3300 грн

Утверждение нового, повышенного размера минимальной зарплаты увеличит доходы многих украинских семей. Вырастут зарплаты не только у бюджетников. Согласно закону "Про оплату труда", минимальная зарплата является государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм собственности, а также для частных предпринимателей, которые используют труд наемных работников.

Кроме того, повышение минимальной зарплаты влечет за собой и рост всех остальных зарплат. Хотя и не пропорциональный. Так, в прошлом году, после того, как минимальная зарплата выросла вдвое - с 1600 грн до 3200, - в течение полугода средняя номинальная зарплата в Украине показала рост на 37,1%, а реальная - на 19,3%.

Вместе с повышением зарплат повысятся и налоговые отчисления с них. Так, минимальная зарплата в 2017 году составляет 3200 грн в месяц. Из этой суммы вычитается 18% в качестве налога на доходы физлиц (576 грн) и 1,5% - военный сбор (48 грн). В результате, на руки остается 2576 грн.

После 1 января, если минимальная заработная плата повысится до 3723, отчисления в бюджет составят уже 670,14 грн (НДФЛ) плюс 55,85 грн (военный сбор). Итого - 726 грн. На руки работник будет получать 2997 грн.

После того, как вступит в силу предложение президента и минимальная зарплата вырастет до 4100 грн, отчисления с минимальной зарплаты составят в сумме почти 780 грн (738 грн ПДФЛ и 61,5 грн военный сбор). Работник получит, таким образом, 3300 грн. Т. е. на 724 грн больше, чем получает сейчас.

При этом, напомним, на следующий год прогнозируется инфляция 7%. А доллар, по прогнозам правительства, может вырасти до 30 грн. Поэтому, если считать нынешнюю и будущую минимальные зарплаты в долларах, прибавка составит всего $15. Сейчас, при курсе $1/27 грн, минимальная зарплата в Украине за вычетом налогов составляет $95, а после повышения до 4100 грн составит $110. Для работодателя "минималка" возрастет до 5002 грн

Есть и третий налог на зарплату, который платит работодатель. Это единый социальный взнос (ЕСВ), который попадает в Пенсионный фонд. Он составляет 22%. Таким образом, сейчас фактические расходы работодателя на одного работника при минимальной зарплате - 3904 грн в месяц: 3200 грн сама зарплата плюс 704 грн ЕСВ.

После повышения минимальной зарплаты до 4100 грн фактические затраты работодателя на одного работника вырастут до 5002 грн. Из которых сам работник, напомним, получит только 3300 грн.

Многие представители бизнеса встретили известие о еще большем повышении минимальной зарплаты без удовольствия. Они считают, что президентская инициатива о повышении минимальной зарплаты до 5100 грн связана с приближающимися выборами главы государства. Напомним, сами выборы должны состояться весной 2019 года, однако предвыборная кампания стартует как раз во второй половине 2018 года.

Прогнозируя экономические последствия повышения "минималки", некоторые представители бизнес-среды говорят, что действующая система налогообложения и так непосильна для мелкого и среднего бизнеса, а еще больший рост налогов ухудшит ситуацию. Часть предпринимателей вынуждены будут закрыть свой бизнес, другие уйдут в тень. Кроме того, ускорится инфляция, рухнет гривня, и в результате жить станет только хуже.

Такие же прогнозы звучали и год назад, когда минимальная зарплата должна была вырасти вдвое - с 1600 до нынешних 3200 грн в месяц. Президент, говоря о повышении минимальной зарплаты, заявил, что те опасения не оправдались.

"Помните сколько нас критиковали, что это будет и бизнес душить, и загонит в тень. Наоборот - вывело из тени! Это решение, которое было введено в начале этого года, с 1600 грн 3200 грн, - это беспрецедентное решение в условиях Украины. Это правильное решение, и, по моему убеждению, его следует продолжать", - заявил он.

Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2018 год говорится о том, что "рост потребительской инфляции замедлился с 43,3% в 2015 году до 12,4% в 2016 году". Курс доллара к концу 2017 года даже не достиг прогнозного значения 27,5 грн, сейчас он колеблется в пределах $1/27 грн.

Многие предприниматели признают, что рост минимальной зарплаты повышает покупательскую способность населения, а это позитивно сказывается на бизнесе. А чрезмерную фискальную нагрузку они просят снизить не за счет "замораживания" доходов населения, а путем уменьшая налогов для бизнеса.