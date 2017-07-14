Мининфраструктуры проведет аудит деятельности Борисполя

Министерство инфраструктуры Украины на мерено провести аудит хозяйственной деятельности аэропорта Борисполь.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент ЦТС.
"Надеюсь, что будет аудит не только убытков, но и всей хозяйственной деятельности аэропорта Борисполь", - отметил министр.
Напомним, что ранее гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявлял, что после прихода Ryanair воздушная гавань может получить 2 млрд грн убытков. Министр считает эту цифру необоснованной.
Также В. Омелян информировал ранее, что подал в правительство представление на увольнение Павла Рябикина с должности.
Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.Украинский Авиационный Портал
http://www.aviation.com.ua/news/44746/