Минобороны использовало более 95% из бюджета-2016 на обеспечение ВСУ

Министерство обороны на сегодня уже использовало более 95% бюджета 2016 г. на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

"По состоянию на 24 декабря 2016 г. Министерством обороны Украины выполнены на 100% обязательства и использовало более 95% средств государственного бюджета, выделенных на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины. Использование средств идет планово в соответствии с заключенными контрактами и в зависимости от поставки продукции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодняшний день неиспользованными остаются 1,3 млрд гривен, которые поступили в Министерство обороны Украины в середине декабря текущего года.

"Согласно составленному графику указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме", - добавили в МОУ.