Миссия МВФ: рост ВВП Украины ожидается на уровне более 2% в 2017 году

Экономика Украины продолжает свое восстановление, с ожидаемым ростом в 2017 году на уровне более 2%. Об этом говорится в обнародованном заявлении главы миссии Международного валютного фонда Рона ван Родена по итогам работы в Киеве, передает УНН.

"Экономика Украины продолжает свое восстановление, с ожидаемым ростом в этом году на уровне более двух процентов", - отметил он.

По словам главы миссии, реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет обеспечить соблюдение целей, определенных для 2017 года.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 16 по 26 мая, чтобы начать обсуждение четвертого пересмотра программы экономических реформ власти Украины в формате механизма расширенного финансирования (EFF).