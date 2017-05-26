Миссия МВФ завершила работу в Киеве и подвела итоги

Украина и Международный валютный фонд согласовали ключевые элементы структурных реформ для четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделения нашей стране очередного кредитного транша, но необходима их дальнейшая техническая доработка для оформления реформ в конкретные законопроекты, соответствующие целям программы сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, которая 26 мая завершила работу в Украине.

Указанные ключевые моменты включают земельную и пенсионную реформы, а также приватизацию и меры по борьбе с коррупцией.

"Был достигнут хороший прогресс во взаимопонимании по ключевым элементам реформ, но дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах для трансформации реформ в законопроекты, которые отвечают конечным целям. Обеспечение поддержки парламентом этих законопроектов будет необходимым для завершения четвертого пересмотра. МВФ в сотрудничестве с другими международными партнерами будет тесно взаимодействовать с властями в ближайшие недели для продвижения вперед по программе реформ", - сказал глава миссии МВФ Рон ван Роден.