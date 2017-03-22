МВФ не будет рассматривать вопрос транша Украине в марте

Международный валютный фонд (МВФ) не будет рассматривать вопрос выделения транша Украине в марте.

Об этом свидетельствует повестка дня заседаний совета директоров МВФ.

Согласно повестке, заседания совета директоров МВФ запланированы на 22, 24, 29 и 31 марта, и вопрос выделения транша Украине там не значится.

Ранее "Минфин" сообщал, что Международный валютный фонд перенес заседание по вопросу о выделении очередного транша Украине, которое ранее было запланировано на 20 марта 2017 года.

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Как сообщалось, министр финансов Украины Александр Данилюк 16 марта заявил, что ожидает получения очередного транша МВФ на следующей неделе.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщала, что всего на 2017 год запланировано получение четырех траншей МВФ, тогда как в 2016 году при таком же плане удалось получить только один.

Четырехлетние договоренности Украины с МВФ на общую сумму около $17,5 млрд были достигнуты в марте 2015-го. В случае выделения очередного транша, предположительно в марте, в целом по этой программе Украина получит чуть больше $8,3 млрд.

В сентябре прошлого года президент Петр Порошенко говорил, что получение третьего транша в рамках одной программы сотрудничества с МВФ случается впервые в истории.