МВФ: украинская власть согласилась с условиями повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста для работающих граждан в Украине является одним из способов создания более современной пенсионной системы с лучшими выплатами и находится на рассмотрении в рамках выполнения программы расширенного кредитования Украины со стороны МВФ.

Об этом отметил во время брифинга в четверг директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передает Укринформ.

"Власть (Украины - ред.) согласилась с необходимостью всеобъемлющей пенсионной реформы для обеспечения самодостаточного развития пенсионной системы и возможности получения лучших пенсий для тех, кто завершает трудовую карьеру", - подчеркнул представитель МВФ.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявление министра социальной политики Украины, который не согласился с необходимостью повышения пенсионного возраста.

Как отметил Райс, украинское правительство приняло условия программы МВФ.

"Это включает рассмотрение всех вариантов для продвижения к более современной системе с четкими правилами, которые обеспечивают меры относительно более длительной занятости и более позднего выхода на пенсию", - отметил представитель Фонда.