МЗС оцінив можливість відновлення залізничного сполучення з Росією

Відновлення залізничного сполучення України з Росією поки що на порядку денному не стоїть. Росія сьогодні перебуває на піку захворюваності коронавірусом.

Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що не зважаючи на поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з РФ поки що не підіймають.

"Росія сьогодні перебуває на піку захворюваності й є третьою країною в світі за кількістю хворих. Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і в нас цифри зростають", - заявив він.