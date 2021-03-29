НАБУ оголосило екс-главу правління "ПриватБанку" Дубілета в розшук

Дубілета підозрюють в розкраданні 8 млрд гривень банку перед його націоналізацією в кінці 2016 року.

НАБУ оголосило в розшук колишнього главу правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета, якого підозрюють в причетності до розтрати 8 млрд гривень банку перед його націоналізацією в кінці 2016 року. Таку постанову виніс детектив НАБУ, повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук в коментарі "Укрінформу".

"Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук", - сказав він.

У НАБУ вважають, що посадовці ПриватБанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

15 лютого Національне антикорупційне бюро поінформувало про те, що повідомлено про підозру в розтраті 8,2 млрд грн трьом колишнім топ- менеджерам "ПриватБанку" : голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій банку.

22 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника Дубілета Володимира Яценко в аеропорту Бориспіль. Він намагався вилетіти до Відня на приватному літаку. Про підозри також повідомили колишньому голові правління банку Олександра Дубілету і начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихін. За інформацією ZN.UA, Дубілет зараз знаходиться в Ізраїлі.

Через кілька днів після затримання Вищий антикорупційний суд відправив Яценко під варту з можливістю внесення застави в 52 млн гривень. Він уже вніс заставу і вийшов з СІЗО.

Ексзаступнику голови правління "ПриватБанку" Людмилі Шмальченко визначили заставу в 50 млн грн. Також на неї поклали обов'язки: не виходити з населеного пункту, в якому проживає; не спілкуватися з іншими підозрюваними екс-головою правління Олександром Дубілет, екс-начальницю департаменту ПБ Надією Конопкін і свідками; здати закордонний паспорт і ін.

"ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн. По матерiалам: Укрінформ / Підготував/ла : Лидия Лысенко