Нафтогаз ищет специалистов по антикоррупционным расследованиям

Нафтогаз объявил тендер на закупку услуг по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований

НАК Нафтогаз Украины объявил открытые торги на закупку услуг по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований (Forensic accountant), сообщается на сайте Нафтогаза.

В компании пояснили, что приняли такое решение, в том числе для предотвращения экономического мошенничества.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до 26 млн грн.

Услуги, которые должны быть предоставлены подрядчиком до 31 декабря 2018 года, будут включать расследования: подозрительных операций; фальсификации финансовой отчетности; нарушений нормативно-правовой базы; взяточничества и коррупции; ненадлежащих бизнес-отношений; незаконного присвоения активов; конфликта интересов.

В Нафтогазе ожидают, что привлечение международных экспертов будет способствовать построению эффективной внутренней системы противодействия коррупции.

Среди требований к потенциальным участникам тендера - наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, наличие документально подтвержденного опыта проведения финансовых и антикоррупционных расследований, в т.ч. на территории ЕС или США и на территории Украины.

Кроме того, участник должен подтвердить наличие должным образом оборудованного офиса/офисов на территории стран ЕС, один из которых должен быть расположен на территории Великобритании.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 14 августа 2017 года.