"Нафтогаз" вирішив повернути річний тариф для населення з 1 травня

НАК "Нафтогаз України" завершила розробку річного тарифу на газ - тарифу, який визначає єдину ціну на газ протягом року. Тариф буде доступний з 1 травня.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Переваги річного тарифу та його гнучкість вже оцінили споживачі ГК "Нафтогаз України". Настав час масштабувати цей досвід на всю країну. Наші клієнти, які обрали восени тариф "Річний", досі платять за газ за ціною, яка була на момент підписання договору", - зазначив Андрій Коболєв, голова правління НАК.

За його словами, зараз завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

Крім того, група "Нафтогаз" готова надати можливість купувати газ за річним тарифом постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення.

Таким чином, компанія знову вводить річний тариф. "Нафтогаз" пропонував річний тариф для населення протягом серпня-грудня 2020 року. В кінці року він становив 6,45 грн/куб. м з ПДВ.

Нагадаємо, НКРЕКП 5 березня попередньо схвалила введення річного продукту ціни на природний газ. Проект буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.

Проект рішення передбачає базове річну пропозицію, яку постачальники повинні пропонувати всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Згідно з документом, постачальники природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, який поставлятиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річної пропозиції.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.