"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на 50%

"Нафтогаз України" збільшив ціну на газ для населення на червень. Так, в межах тарифу "Місячний" ціна, якщо порівняти з річною ціною, зросла на 50%.

Про це повідомив директор з комунікацій "Нафтогазу" Максим Белявський, пише finance.ua.

"Ціна газу в тарифному плані "Місячний" у червні становить 11,94 грн/куб. м, у той час як клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" в межах річного тарифного плану "Фіксований" мають одну з найвигідніших цін на газ - 7,96 грн/куб. м", - сказав Белявський.

Белявський додав, що перехід на тариф "Місячний" здійснюється тільки за бажанням клієнта.

Крім того, за його словами, "Нафтогаз" працює над створенням сезонного тарифу з можливістю рівномірних плат.

Нагадаємо, на початку квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову, яким вводяться річні тарифи на газ з 1 травня 2021 року. Після цього "Нафтогаз" оприлюднив ціну на газ населенню за річним пакетом - до 30 квітня 2022 року купівля блакитного палива коштуватиме 7,96 грн за куб.

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