Наглядова рада "Нафтогазу" йде у відставку в повному складі

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" пішла у відставку в повному складі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

"Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року. Наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання, як тільки іі повноваження були поновлені, для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування Компаніі, - йдеться в повідомленні компанії.

Голова наглядової ради НАК Клер Споттісвуд, коментуючи демарш, заявила, що це пояснюється "тотальним знищенням корпоративного управління".

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України", яку він займав трохи понад сім років. Рішення про це прийняв Кабмін України.

У "Нафтогазі України" відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління компанії, назвавши це "юридичною маніпуляцією".

Сам колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв має намір оскаржити своє звільнення з посади.

Звільнення Коболєва досить різко прокоментували посли "Великої сімки", а також Державний департамент США.