"Наші Гроші": "Укрзализныця" хочет купить туалеты для поездов по миллиону за один

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 30 марта объявил тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы Prozorro.

Всего планируется заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн гривен. В долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет 40 тысяч долларов.

Как отмечает издание, за такую сумму можно купить квартиру в новостройке в Киеве, новый двухэтажный коттедж в Киевской области или автомобиль Toyota Camry Premium.

Участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют "позитивный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины".

InfoResist.org

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