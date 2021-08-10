"Наш край" вимагає, щоб АМКУ провів перевірку в "Нафтогазі"

Антимонопольний комітет має провести перевірку в НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться в заяві партії "Наш край", опублікованій 10 серпня.

Очільник політсили Олександр Мазурчак вважає, що уряд "штучно банкрутує державні теплогенеруючі підприємства, щоб передавати їх НАК, і створює небезпечного монополіста теплогенерації, від якого буде буквально залежати виживання мільйонів українців узимку".

Він нагадав, що 4 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передання державних ТЕЦ із Фонду держмайна "Нафтогазу". В уряді заявляли що роблять, щоб забезпечити підготовку ТЕЦ до опалювального сезону.

Мазурчак підкреслив: "Зроблено це замість перегляду кабальних умов, які "Нафтогаз" виставив перед ТЕЦ. І тепер влада віддала долю людей у дуже умовно державну компанію, де рішення приймають іноземці, зацікавлені лише у власних мільйонних преміях".

Ідеться про Сєвєродонецьку, Одеську, Криворізьку, Херсонську, Миколаївську та Дніпровську ТЕЦ, сказав він. Голова "Нашого краю" сказав, що ці ТЕЦ "через непідйомні умови закупки газу" заявили, що не зможуть відпускати українцям тепло з початком опалювального сезону.

"Пропонована ціна "Нафтогазом" 7,42 грн/м³ на третину вища за ту, що закладена в тариф на тепло, бо із 2019 року в тарифі закладена ціна 5,6 грн/м³. Обсяг газу, який ТЕЦ зможуть придбати за такою ціною, задовольнить лише близько 80% потреб населення. Решту 20% газу теплоенерго змушені будуть закуповувати на ринку за ціною 18-20 грн/м³. Ну й нарешті - "Нафтогаз" вимагає передоплати за газ, а ТЕЦ отримують оплату від населення лише через 40-45 днів після його реалізації. У когось іще є сумніви, що умови створені спеціально, щоб теплогенеруючі підприємства здавалися "Нафтогазу"?" - сказав він.

Мазурчак зазначив, що менш ніж за рік частка НАК на роздрібному ринку зросла удев'ятеро.

"Практично 100% газу державного підприємства "Укргазвидобування" викуповується "Нафтогазом" за низькими цінами на рівні 3 грн/м³ і перепродується за цінами від 7,42 до 13 грн/м³. Менше ніж за рік "Нафтогаз" збільшив свою частку на роздрібному ринку у дев'ять разів. І це при тому, що, за даними фінансових звітів, цей напрям діяльності у "Нафтогазу" збитковий - мінус 25 млрд грн за два роки. При цьому "Нафтогаз" за іноземної наглядової ради провалив роботу за всіма напрямками - зменшується видобуток газу, збиткова діяльність на роздрібному ринку, загальні збитки в мінус 19 млрд грн у 2020 році. Де гарантія того, що "Нафтогаз" дасть собі раду з новим для себе напрямом у сфері виробництва тепла та електроенергії?" - додав Мазурчак.