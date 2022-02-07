Названо розмір січневих зарплат генпрокурора та голови САП

Січневі зарплати генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука за січень склали майже 140 тис. гривень та 125 тис. грн відповідно, пишуть Українські Новини.

Загалом Венедиктовій нарахували 139 854 гривні. Ця сума складається з наступних компонентів:

посадовий оклад генпрокурора – 88 400 гривень;

надбавка за вислугу років – від 25 до 40% від суми окладу;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 15% від суми окладу.

Яку суму Венедиктова отримала після сплати обов'язкових податків та зборів, у відповіді Офісу генпрокурора не вказується.



Нагадаємо, у грудні Венедиктова отримала "під ялинку" солідну зарплату у розмірі 248 тис. гривень.

Тим часом, виконувачу обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максиму Грищуку у січні підвищили посадовий оклад - з 75 672 гривень до 89 316 гривень.

Загалом Грищуку у січні нарахували 125 тис. гривень.



Зарплата Грищука за грудень 2021 року становила 453 тис. гривень.

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