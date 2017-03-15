НБУ и СБУ в течении суток предложат решение по банкам с российским капиталом

Национальный банк и Служба безопасности должны в течение суток внести предложения по банкам с российской долей в капитале, в том числе относительно введения санкций в их отношении. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Национальному банку Украины, СБУ поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - сказал он.

Напомним, 7 марта несколько российских банков, а именно "Сбербанк России" и "Газпромбанк", начали обслуживать людей с паспортами "ЛНР" и "ДНР". Однако позже стало известно, что украинская дочка "Сбербанка" документы "ЛНР" и "ДНР" не принимает.

Тем не менее, неизвестные заблокировали десятки банкоматов российских банков.

Гражданский корпус "Азов" 13 марта провел акцию около отделения "Сбербанка" на ул. Владимирской в Киеве. Участники митинга принесли бетонные блоки и "замуровали" вход в учреждение в знак протеста против работы банка в Украине. Также они жгли фаеры. "Сбербанк" временно приостановил работу отделения на ул. Владимирской в Киеве и подал заявление в правоохранительные органы.

Сообщалось, что "Сбербанк" с 15 марта ввел ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (около $ 1,1 тыс) через кассы банка на одного клиента в сутки.

По данным НБУ, в Украине у российского подразделения "Сбербанка" на сегодняшний день насчитывается около 1,2 млн вкладчиков. По материалам: Интерфакс-Украина