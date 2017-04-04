НБУ: После получения транша от МВФ резервы Украины превысят $16 млрд

После получения четвертого транша от Международного валютного фонда (МВФ), который ожидается в ближайшие дни, международные резервы Украины вырастут до $16,1 млрд.

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий сегодня, 4 апреля.

Он отметил, что резервы таким образом увеличатся втрое по сравнению с периодом начала сотрудничества с Фондом.

МВФ сообщил, что завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение четвертого транша объемом $1 млрд.

Что касается следующего, пятого транша, то, по мнению министра финансов Александра Данилюка, его Фонд может выделить уже в мае.

В Нацбанке назвали текущую программу с Фондом самой успешной в истории Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.