НБУ предлагает определить правовой статус биткоинов в Украине

Национальный банк Украины предлагает выработать единую позицию по поводу правового статуса биткоинов в Украине и их регулирования, сообщает пресс- служба НБУ.

"Для выработки общей позиции по поводу правового статуса Bitcoin и его регулирования Национальный банк начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг", - сказано в сообщении.

В конце августа НБУ планирует провести заседание Совета по финансовой стабильности с участием указанных государственных учреждений.

В Нацбанке подчеркивают, что сейчас биткоин не имеет определенного правового статуса в Украине, при этом в мире существуют разные подходы к регулированию сделок с криптовалютой.

"В некоторых странах Bitcoin признают расчетной денежной единицей.

Например, законодательство ЕС сегодня классифицирует Bitcoin как "цифровое представление стоимости, не подтвержденное центральным банком или государственным органом и не привязанное к юридически установленным валютным курсам, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения и может приобретаться в электронном виде". При этом обмен традиционными валютами на единицу Bitcoin освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость", - отмечают в НБУ.

В Израиле биткоин не подпадает под юридическое определение валюты ни как финансовое обеспечение, ни как налогооблагаемый актив. Каждый раз во время продажи биткоинов продавец должен уплатить налог на прирост капитала.

"Народный банк Китая считает Bitcoin виртуальным товаром, а не валютой, и его продажа может облагаться НДС. В Японии Bitcoin признается ценностью, подобной активам (asset-like values). Его продажи облагаются японским аналогом НДС. В Австралии Bitcoin рассматривается как собственность, а транзакции с ним - как бартер. В Канаде Bitcoin вообще определяется как "нематериальный актив", а транзакции с ним - также как бартер", - сообщает НБУ.

В регуляторе добавили, что в разных странах биткоины классифицируют различным образом - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар.

"Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", - отметили в НБУ.

Bitcoin - электронная криптовалюта, которая используется для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.

20 июня Верховная Рада отказалась разрешить небанковским финансовым учреждениям выпуск электронных денег, а также одобрить хождение в Украине криптовалют.

Курс биткоина к доллару преодолел 7 августа отметку $3400.