НБУ предупреждает банки о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом

Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НБУ.

Согласно сообщению, на данный момент эти банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.

"Сейчас усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка. Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы", - подчеркивается в сообщении.

В НБУ добавили, что отслеживают ситуацию и будут сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", среди пострадавших от действий вируса, в частности, компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго", некоторые госбанки.