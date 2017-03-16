НКРЭКУ хочет повысить тарифы для ТЭЦ на 26,2-26,5%

Новые цены на электроэнергию планируют ввести с 1 апреля, на тепло - с 1 июля.

НКРЭКУ снова хочет повысить тарифы Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины при пересмотре тарифов на тепло и электроэнергию для теплоэлектроцентралей намерена заложить рост цены угля на 26,2-26,5%. Об этом сообщается на сайте комиссии в материалах к заседанию 21 марта.

Согласно материалам, планируется заложить цену угля антрацитовой группы в размере 2222 грн/тонна, газовой группы - 2071 грн/тонна, тогда как при установлении тарифов для ТЭЦ в декабре 2016 года для антрацитовой группы была установлена цена 1757 грн/тонна, для газовой - 1641 грн/тонна (все - без НДС).

В НКРЭКУ отмечают, что на основании мониторинга и анализа цен на международных рынках угольной продукции планируется учесть в тарифах ТЭЦ на период с апреля по декабрь 2017 года среднюю цену угля на уровне $ 70,48/тонна при калорийности 6000 ккал/кг с учетом курса $ 26,89 грн.

Кроме того, при расчетах тарифов ТЭЦ предлагается учесть среднюю ставку фрахта на перевозку угля из портов Амстердам-Роттердам-Антверпен в украинские порты на уровне $ 9,84/тонна и среднюю ставку перегрузки на уровне $ 7,19/тонна.

То есть в тарифах планируется учесть среднерыночную цену угля на европейском рынке с доставкой и разгрузкой в Украине в размере $ 87,51/тонна.

НКРЭКУ намерена установить новые цены на отпуск электроэнергии для ТЭЦ с 1 апреля, тепловой энергии - с 1 июля 2017 года.

Согласно проекту постановления, для угольных ТЭЦ тариф на отпуск электроэнергии возрастет на 9,2-22,7%, тогда как для газовых практически не изменится.

Напомним, что топливная составляющая в тарифах ТЭЦ колеблется на уровне от 80 до 92%.

Ранее, с 1 февраля, НКРЭКУ повысила тарифы на отпуск электрической и тепловой энергии для ТЭЦ, а также когенерационных установок.

Также НКРЭКУ повысила стоимость подключения предприятий к электросетям. Стоимость нестандартного присоединения (мощность от 160 кВт) к электрическим сетям на 2017 год выросла с 3 до 9,4 тыс. грн за один кВт.

Сообщалось, что НКРЭКУ в 2017 году намерена пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение для 54 лицензиатов, с учетом изменения объема реализации услуг, рост минимальной заработной платы, изменения цен на электроэнергию и других факторов.