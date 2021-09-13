Іноземні фонди хочуть втрутитися в діяльність Бюро економічної безпеки України - експерт

Для того щоб українські активи не стали інструментом скандалів через використання для легалізації злочинних коштів, потрібно, щоб незалежне Бюро економічної безпеки України працювало в інтересах України, а не іноземних фондів і кредиторів, пише голова Промислово-підприємницького союзу Володимир Каспрук у своїй колонці для сайта "Фокус" 13 вересня.

Він нагадав, що нещодавно було обрано керівника БЕБ - цей новостворений орган має займатися боротьбою і протидією економічній злочинності в Україні. Очолив структуру Вадим Мельник, який раніше обіймав посаду голови Державної фіскальної служби.

"Після обрання і призначення Мельника головою БЕБ у ЗМІ почала з'являтися негативна інформація про хід проведення конкурсу і обраного керівника, що лунала з вуст громадських структур та експертів, що фінансуються з боку іноземних фондів, - зазначив Каспрук. - Якщо уважно моніторити і слідкувати за інформаційним полем, можна побачити, що протягом останнього року представники громадськості, які отримують фінансування від іноземних фондів, направлені на "сприяння та розвиток демократії та відкритості суспільства", не здійснювали жодних дій для пришвидшення прийняття закону про БЕБ, не анонсували рекомендації з внесення жодних поправок у законопроєкт, публічно не намагалися стати членами комісій з обрання керівника. Інформпривід і публікації по даній темі, що з'являлися на сайтах організацій або опинялися там "пост-фактум" за результатами подій, які вже відбулися і аж ніяк не несли унікальний характер".

Він додав, що з боку "орієнтованої на закордон громадськості" майже не було коментарів щодо кандидатів, навіть на етапі, коли конкурентів залишилося троє.

"Намагання іноземних фондів через фінансово контрольовані установи втрутитися в діяльність новоствореного органу - це загроза економічній безпеці України. Можна погодитися з тим, що в умовах тотальної корупції органів влади після Революції гідності було нормальним процесом, коли західні союзники на рівні держав допомагали й надавали консультації по створенню і функціонуванню державних органів, до навчання співробітників, роботи та співпраці залучалися співробітники FBI. Тут же мова йде про тиск із боку іноземних фондів, які мають різноманітні джерела фінансування. Фінансування грантових фондів - це, з одного боку, захід із підняття репутації та виконання соціальних обов'язків, а з іншого - спосіб лобіювати власні інтереси", - вважає експерт.

Каспрук переконаний, що в разі такого втручання Україна може втратити свої активи "обхідними шляхами", і, щоб цього уникнути, Бюро економічної безпеки має залишатися незалежним і працювати в інтересах країни.

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Закон про створення БЕБ Верховна Рада ухвалила в другому читанні 28 січня 2021 року. Президент України Володимир Зеленський підписав його 22 березня.

У законі йдеться про те, що БЕБ - це центральний орган державної влади, правоохоронний орган, який має виявляти, припиняти, розслідувати і розкривати кримінальні злочини у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігати їх вчиненню. Бюро отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції. Роботу БЕБ безпосередньо координуватиме Кабмін.

Уряд на засіданні 12 травня ухвалив постанову про створення БЕБ.

У новому відомстві працюватиме 4 тис. осіб, його директора обрали на відкритому конкурсі. На конкурс заявки подало 59 учасників, допустили до участі 48 кандидатів. За підсумками електронного тестування на наступний етап, співбесіду, пройшло 12 кандидатів. У фінальний етап конкурсу потрапило троє кандидатів: Мельник, член ради Нацбанку України, екснардеп від Партії регіонів Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі.

Мельник виграв конкурс, і 20 серпня його призначили на посаду голови БЕБ.



