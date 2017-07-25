Обыски в Укрспирте в 14 областях: изъята продукция на 180 миллионов

По итогам обысков на спиртзаводах госпредприятия Укрспирт в понедельник, 24 июля, изъято около 97,9 тысяч дал спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 миллионов гривен. Обыски прошли на 41 спиртзаводе в 14 областях, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) во вторник, 25 июля.

Обыски санкционировал Шевченковский районный суд Киева для проведения досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц Укрспирта. В ходе досудебного расследования были установлены факты, подтверждающие нарушения госпредприятием законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции, отметили в ГФС.

Бывшие руководители Укрспирта - Александр Харт (в период 2012-2014 гг.) и Михаил Лабутин (в 2014 году) - являются фигурантами уголовных производств и находятся в розыске.

В ведомстве подчеркнули, что на момент проведения обысков производственную деятельность осуществляли 10 заводов Укрспирта. На 15-ти спиртовых заводах, которые на момент проведения мероприятий не совершали производственную деятельность, установлены остатки спиртосодержащей продукции.

"Во время документирования преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий работники налоговой милиции зафиксировали факты поступления спирта, неучтенного при изготовлении на мощностях отечественных спиртовых заводов, который используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре Национальная полиция возбудила уголовное производство в отношении временно исполняющего обязанности директора Укрспирта Олега Дрожжина.