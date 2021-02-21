Оператор "Північного потоку" звернувся за дозволом працювати в німецьких водах

Перед цим будівництво намагалися загальмувати екологи

До німецького Федерального агентства з судноплавства та гідрографії надійшов запит від оператора газопроводу "Північний потік-2" щодо отримання дозволу на будівництво газогону у водах ФРН. Про це повідомляє "РБК- Україна".

Представник німецького регулятора підтвердив подачу заявки та її розгляд. Але поки невідомо, як скоро щодо неї буде ухвалене рішення.

Подання цієї заявки стала реакцією оператора на скаргу щодо продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини, яку подали екологічні організації Deutsche Umwelthilfe і Спілка захисту природи. Вони закликали зупинити будівництво, оскільки спочатку регулятор не врахував висновки про шкоду для клімату і навколишнього середовища з урахуванням того, що відрізок газопроводу проходить по краю заповідника для птахів.

Тоді регулятор не визнав доводи суттєвими, оскільки в тому районі і так відбувається активне судноплавство. Крім цього, з глибини, на думку регулятора, робота трубопроводу не вплине на життєдіяльність птахів.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво "Північного потоку-2", хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

Днями стало відомо, що президент США Джо Байден пропонує ввести санкції через "Північний потік-2" проти пов'язаних з Росією компаній, але утримається від санкцій проти німецьких структур.