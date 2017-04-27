Опубликовано официальное постановление об отмене абонплаты на газ

"Урядовый курьер" опубликовал официальное постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг "Об отмене некоторых постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере сфере энергетики и коммунальных услуг". С публикацией можно ознакомиться на сайте интернет-версии издания.

Этим постановлением НКРЭКУ отменил 46 своих постановлений, которые устанавливают тарифы на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО "Укртрансгаз" и региональных облгазов, принятых 28 марта 2017 года.

Постановление НКРЭКУ No 449 вступает в силу 28 апреля 2017 года.

Напомним, 10 апреля Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о введении абонплаты за газ.