Открытое письмо трудового коллектива ПАО "Сбербанк" Президенту Украины Порошенко П.А

Уважаемый Петр Алексеевич!

От имени более двух тысяч украинских граждан, которые работают в ПАО "Сбербанк", обращаемся к Вам, как гаранту Конституции, уделить внимание сложившейся ситуации вокруг банка.

ПАО "Сбербанк" является одним из крупнейших украинских коммерческих банков. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ, строго в рамках украинского законодательства, что подтверждено многочисленными проверками регулирующих и контролирующих органов. Мы обслуживаем более миллиона украинских граждан, тысячи отечественных предприятий. Банк является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины - за последние 3 года сумма всех налогов и сборов, уплаченных банком в государственный и местные бюджеты, составила 1.8 млрд. грн.

13 марта 2017 года неизвестными лицами в количестве свыше 100 человек был заблокирован вход в центральный офис банка и более четырехсот сотрудников в здании банка.

14 марта 2017 года неизвестные лица продолжают блокировать здание банка, препятствуя сотрудникам в доступе к рабочим местам, клиентам - к осуществлению банковских операций.

Коллектив ПАО "Сбербанк" решительно осуждает сознательный подрыв деятельности банка, нарушение конституционных прав и личной свободы украинских граждан, которые являются клиентами и сотрудниками банка.

По факту данных нарушений банк неоднократно обращался в правоохранительные органы. Их реакции и действий в отношении нарушителей закона не последовало.

Игнорирование закона в отношении украинского коммерческого банка, его коллектива и клиентов влияет не только на работу банка, но и на весь банковский сектор Украины, вызывая недоверие вкладчиков и инвесторов к банковской системе в целом. Более того, это неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате в стране и оценке ситуации в ней, ее имидже на международной арене.

Трудовой коллектив ПАО "Сбербанк" призывает Вас принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины.

С уважением, трудовой коллектив ПАО "Сбербанк"

14 марта 2017 года, Киев

Сбербанк России в Украинеhttp://www.sberbank.ua/press_releases/view/1111/