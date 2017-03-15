Открытое письмо трудового коллектива ПАО "Сбербанк" Президенту Украины Порошенко П.А

Уважаемый Петр Алексеевич!
От имени более двух тысяч украинских граждан, которые работают в ПАО "Сбербанк", обращаемся к Вам, как гаранту Конституции, уделить внимание сложившейся ситуации вокруг банка.
ПАО "Сбербанк" является одним из крупнейших украинских коммерческих банков. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ, строго в рамках украинского законодательства, что подтверждено многочисленными проверками регулирующих и контролирующих органов. Мы обслуживаем более миллиона украинских граждан, тысячи отечественных предприятий. Банк является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины - за последние 3 года сумма всех налогов и сборов, уплаченных банком в государственный и местные бюджеты, составила 1.8 млрд. грн.
13 марта 2017 года неизвестными лицами в количестве свыше 100 человек был заблокирован вход в центральный офис банка и более четырехсот сотрудников в здании банка.
14 марта 2017 года неизвестные лица продолжают блокировать здание банка, препятствуя сотрудникам в доступе к рабочим местам, клиентам - к осуществлению банковских операций.
Коллектив ПАО "Сбербанк" решительно осуждает сознательный подрыв деятельности банка, нарушение конституционных прав и личной свободы украинских граждан, которые являются клиентами и сотрудниками банка.
По факту данных нарушений банк неоднократно обращался в правоохранительные органы. Их реакции и действий в отношении нарушителей закона не последовало.
Игнорирование закона в отношении украинского коммерческого банка, его коллектива и клиентов влияет не только на работу банка, но и на весь банковский сектор Украины, вызывая недоверие вкладчиков и инвесторов к банковской системе в целом. Более того, это неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате в стране и оценке ситуации в ней, ее имидже на международной арене.
Трудовой коллектив ПАО "Сбербанк" призывает Вас принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины.
С уважением, трудовой коллектив ПАО "Сбербанк"
14 марта 2017 года, КиевСбербанк России в Украине
http://www.sberbank.ua/press_releases/view/1111/