Після засідання РНБО Держмитниця відсторонила понад 100 співробітників

Після засідання РНБО 2 квітня, на якому прийнято рішення про введення санкцій проти десяти топ-контрабандистів, Держмитниця відсторонила понад 100 своїх співробітників в різних регіонах.

Як повідомляє пресслужба митниці, 100 осіб відсторонили від виконання посадових обов'язків на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митниці. Серед відсторонених - 17 керівників митниць і митних постів.

"Крім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов'язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, які можуть бути причетні до корупційних дій", - сказано в повідомленні.

На сьогодні в територіальних органах відсторонені: в Одеській митниці - 22 працівника; в Закарпатській - 23 працівника; в Київській - 8 працівників; у Волинській - 23 працівника; в Галицькій - 46 працівників; в Буковинській - 3 працівника.

У розпорядженні ZN.UA з'явився список імен топ-10 контрабандистів, проти яких рішенням РНБО від 2 квітня запроваджено санкції.

Нагадаємо, що колишній перший заступник глави Служби безпеки України Віктор Трепак заявив, що як і газ, контрабанда є "бізнесом влади". В тому сенсі, що системну і масштабну товарну контрабанду неможливо здійснювати без вищих органів державної влади.

Він переконаний, що як реалізацію наявних контрабандних схем, так і діяльність основних конвертаційних центрів можна заблокувати за лічені дні.

Він також зазначив, що системна масштабна контрабанда без участі відповідних правоохоронних органів неможлива в принципі.

За даними ZN.UA, за результатами засідання введені санкції проти громадян України, що займаються поставками в Україну і в Європу підакцизних контрафактних товарів, в першу чергу сигарет і горілки, вироблених на окупованих територіях. Підставою для введення санкцій можуть бути ті ж статті про фінансування тероризму, які лягли в основу рішення по Медведчуку і Козаку. Йдеться про закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Як пояснив Трепак, в Україні відбувається легалізація товарної контрабанди, зокрема сигарет: "У цих схемах (сигаретної контрабанди - ред.) Україна дебільшого використовується як транзитний коридор. Після окупації Росією частини території Донецької та Луганської областей практикується схема, за якої, наприклад, сигарети можуть виробляти у звичайній донецькій квартирі чи будинку, потім легалізовувати на відповідному підприємстві Жовтих Вод чи Львівської області, а далі - через кордон "пускати" до Європи".

За даними ZN.UA, вже сьогодні ГБР розпочало серію обшуків у людей афілійованих з цими контрабандними потоками.

Нагадаємо, як раніше заявив економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи ISET Олег Гетьман під час обговорення від ZN.UA "Корупційний калькулятор Скільки країна втрачає на схемах", держбюджет України щорічно втрачає 226-320 млрд гривень від схем з "сірим імпортом" на митниці.