Пенсионная реформа Гройсмана: на основные вопросы ответов нет

Представленная Гройсманом "презентация пенсионной реформы" не ответила на главные вопросы: каким образом пенсии будут зависеть от размеров взносов и куда делась их накопительная часть? Обществу показали обрубок реформы, цель которого замылить глаза обществу и МВФ. Стимулов выводить зарплаты из тени больше не стало.

Не успела остыть взлетно-посадочная полоса Борисполя после отлета самолета с делегацией МВФ, как премьер-министр Владимир Гройсман с азартом и рвением принялся за пенсионную реформу.

То ли из суеверия, то ли по патологической привычке чиновников перестраховываться, Владимир Борисович так и не показал непосредственный текст законопроекта, ограничившись красивой презентацией и специальным сайтом. Придется довольствоваться предоставленной информацией.

Текущий срез ситуации

В своей презентации реформы Владимир Гройсман начал с анализа текущей ситуации в пенсионной системе Украины.

Итак, из 12 миллионов пенсионеров, 8 получают только минимальную пенсию в размере 1312 грн, что составляет только половину от куцей казенной потребительской корзины.

Правительство справедливо указывает, что действующая система расчетов из коэффициентов, доплат, надбавок и индексаций запутана и непонятна, разобраться в ней могут лишь искушенные юристы, да и то вряд ли.

Фактически сегодняшняя пенсионная система привела к тому, что у многих пенсионеров при одинаковом трудовом стаже и заработке пенсия может отличаться в три раза.

Но самое обидное для Кабмина, что четверть украинцев не платят единый социальный взнос вообще.

Итак, что придумал Владимир Гройсман, чтоб и пенсионер ноги не протянул, и МВФ волком не смотрел?

Что предлагает премьер

В контексте проводимой пенсионной реформы Владимир Гройсман уже в этом году обещает ликвидировать несправедливостьначисления пенсии для "старых" пенсионеров. За основу будет взят единый средний показатель заработной платы в 3764,4 грн. Стоить это будет госбюджету около 30 млрд грн.

дополнительно.

Теперь по самой реформе, вернее предоставленным ее фрагментам.

Денежный поток платежей работающего, судя по презентации, построен на допущении, что при неизменном показатели ЕСВ 22% отчисления в абсолютных показателях в течение трудовой деятельности человека вырастут минимум в два раза, по сравнению с нынешними показателям минимальной зарплатой в 3200 грн.

Средний срок жизни для расчета затрат Пенсионного фонда взят в 78 лет.

Если верить расчетам Кабмина, за 35 лет средний украинец, получающий лишь минимальную зарплату, заплатит в бюджет 269 352 грн (в презентации - 295 тыс. грн.). Если считать, что человек проживет после выхода на пенсию 18 лет, то в месяц он должен получать около 1320 грн. Фактически сегодняшний средний размер пенсий. Но ведь Гройсман обещает больше минимум в 2 раза, за счет чего?

Пенсионный возраст формально не повышается. В 60 лет на пенсию вы можете выйти и получать минимальные выплаты только при 35 летнем трудовом стаже и ни годом меньше. Это произойдет с 2028 года. Сегодня для минимальной пенсии достаточно 15 лет стажа. С 2018 уже 25 с постепенным увеличением на каждый год ежегодно.

Несмотря на декларативную "понятность" пенсионной реформы, разобраться в цифрах и датах с первого раза не так просто.

Для упрощения, представим, что наступил 2028 год и вам стукнуло 60 лет. Если у вас к этому юбилею будет за плечами 35 лет трудового стажа - добро пожаловать на пенсию. Имеете право на минимальную. Если у вас не хватает стажа, правительство предложит заплатить за него, но не более чем за 5 лет. Коэффициент стоимости стажа зависит от количества докупаемых лет - от 1,2 до 2.

Если точно знать, что здоровье позволит прожить больше докупаемых лет - неплохая инвестиция. Вот только где взять бедному "предпенсионеру" 16896 грн., чтобы докупить недостающий год? Не у всех найдутся такие деньги.

За выслугу лет на пенсию выйти смогут только военнослужащие. Льготы для чиновников и бюджетников летят в топку (особая радость для электората).

Если вы захотите еще поработать - отлично, правительство увеличит вам будущие выплаты на 6% за каждый отработанный год из дополнительных пяти и на 9% годовых сверх того. Перерасчет будет помесячным.

Если пенсионер, получая пенсию (имея на нее право по закону) будет продолжать работать, размер пенсии не будет ограничен как сегодня. Это правило заработает с октября 2017 года.

Пенсии будут индексироваться не менее чем на 50% от среднемесячных зарплат и на 50% от индекса потребительских цен.

Что от нас скрывают

Сам проект закона с пояснительной запиской и сравнительной таблицей упорно скрывается от общественности. Но дьявол кроется в деталях, и эти детали Гройсман не хочет показывать. Так как не хотел недавно показывать планы работы правительства на три года.

Такая скрытность вызывает больше вопросов чем, ответов. Базовых формул расчета пенсий, зависящих от размера ЕСВ, почему-то никто не показал. Или было принято решение, что все будут получать некую минимальную сумму?

В предложенной реформе абсолютно не вспоминаются демографические факторы и их влияние на отчисления в Пенсионный фонд. Насильственный вывод части зарплат из тени этой проблемы не решит.

В преддверии отчета перед парламентом за год своей работы, премьер-министр очень рискует обжечься на пенсионной реформе, под которую нужно еще найти голоса в зале.

Не посоветовавшись с экспертами, общественностью, наконец, с народными депутатами и профильными комитетами, Гройсман пошел ва-банк, решив провести реформу с наскока, мол, МВФ и Госдеп додавят колеблющихся депутатов.

Но как показывает опыт с земельной реформой в Украине, Гройсман как никогда близок к провалу. Тем более, что чиновники явно будут недовольны обрезанием текущих пенсионных льгот.

Юрий Шпак