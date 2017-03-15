Песков заявил, что подразделениям российских банков работать в Украине опасно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подразделениям российских банков на сегодняшний день работать в Украине опасно и нецелесообразно.

"Мы выражаем непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически тождественных вандализму, в отношении наших банков ", -сказал Песков, передает Лента.

Также сообщается, что сложившаяся ситуация абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат в Украине.

"Мы все-таки надеемся, что какая-то безопасность имущества, а главное - безопасность тех, кто является сотрудниками этих финансово-кредитных организаций, будет обеспечена", - уточнил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента не ответил на вопрос, будет ли Кремль рекомендовать Сбербанку закрыть отделения в Украине.

"Давайте все-таки посмотрим, как будет развиваться ситуация, здесь тоже как- то гипотетически рассуждать вряд ли необходимо", -сказал Песков.

Напомним, что трудовой коллектив "дочки" Сбербанка России ПАО "Сбербанк" обратился к президенту Украины с просьбой о защите. Это связано с тем, что за последнею неделю на отделения и банкоматы Сбербанка в Украине совершено более 26 нападений. Так, например, с 13 марта свыше 100 человек заблокировали вход в центральный офис банка в Киеве, препятствуя сотрудникам в доступе к рабочим местам, а клиентам - к осуществлению банковских операций.

Напомним, что 15 марта СНБО решил ввести санкции против российских банков. Стало известно, какие могут быть последствия для украинцев в связи со сложивщейся ситуацией относительно банков РФ. В свою очередь 15 марта Сбербанк ввел временное ограничение на снятие наличных денег в размере 30 тысяч гривен или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассу банка в сутки на одного клиента.