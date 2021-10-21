Польська PGNiG попередила Німеччину про загрози запуску Nord Stream 2

Польська нафтогазова компанія PGNiG представила свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2", у якій наголосила на загрозах для безпеки поставок газу до країн ЄС, пов'язаних із запуском цього російського проєкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті PGNiG.

PGNiG та її німецька філія PGNiG Supply&Trading 20 жовтня представили Федеральному міністерству економіки та енергетики ФРН власну позицію. У ній зазначається про негативний вплив сертифікації Nord Stream 2 AG за моделлю ITO на безпеку енергопостачання в ЄС та в окремих державах-членах, зокрема Польщі.

Обидві компанії вказали на чинники, що свідчать про те, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" за моделлю ITO збільшує загрозу безпеці поставок газу на континенті, а не навпаки.

"Всупереч позиції Nord Stream 2 AG, газопровід не є додатковим маршрутом транспортування газу до Європи, а призначений для обходу існуючих маршрутів постачання газу зі східного напрямку, через Польщу та Україну", - йдеться у повідомленні.

Компанії також вказали на той факт, що Nord Stream 2 AG контролюється материнською компанією, котра значно впливає на безпеку енергопостачань в ЄС та в окремих державах-членах.

"Поточна ситуація на ринку газу в ЄС показує, наскільки серйозною є загроза для безпеки постачання в рамках реалізації проєкту "Північний потік-2", - заявив Павел Маєвський, голова правління компанії PGNiG SA.

Як повідомлялося, оператор будівництва "Північного потоку-2", Nord Stream 2 AG, заявив, що перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом та готова до роботи.

Російський газовий монополіст Газпром 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Газопровід побудований з РФ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром. Зараз газопровід очікує сертифікації з боку німецького регулятора.

Проти цього проєкту виступають Україна, Польща, країни Балтії та США. Уряди цих країн, а також впливова група депутатів Європейського парламенту вважають, що Москва вже зараз використовує газопровід "Північний потік-2" як гібридну енергетичну зброю проти України та усієї євроспільноти.

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