Порошенко намерен предложить СНБО конфисковать завезенный с неподконтрольных территорий уголь, - Луценко

Представитель Президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявляет, что Президент Петр Порошенко намерен предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) принять решение о конфискации угля, завезенного с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом она сообщила журналистам по итогам заседания фракции в понедельник, передают Українські Новини.

"Впервые Президент заговорил о том, что дополнительно будет рассматриваться на Совете безопасности и обороны Украины вопрос относительно того, что делать с углем, который на сегодняшний день с тех оккупированных, точнее украденных украинских шахт, вывозится в Россию и отдельными дельцами пробуется завезти в Украину", - сказала Луценко.

По ее словам, Порошенко подчеркнул, что такой уголь, в случае его завоза на территорию, подконтрольную Украине, должен быть конфискован.

Как сообщали Українські Новини, Нацгвардия перекрыла ведущие к линии разграничения автомобильные и железнодорожные пути.

Напомним, СНБО решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения с неподконтрольных территорий с 13:00 среды.